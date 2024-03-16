Start list seconda manche gigante maschile finali Saalbach 2024: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list della seconda manche del gigante maschile delle finali di Saalbach 2024 della Coppa del Mondo di sci alpino. L’uomo da battere è sempre Marco Odermatt, tallonato dal connazionale Loic Meillard. Il migliore degli azzurri è invece Luca De Aliprandini, dodicesimo. Gli altri due italiani protagonisti, in virtù dell’uscita di Della Vite, saranno Vinatzer e Borsotti.
START LIST SECONDA MANCHE GIGANTE MASCHILE FINALI SAALBACH
|1
|23
|SARCHETTRyder
|USA
|+6.28(22)
|2
|19
|HAASERRaphael
|AUT
|+4.64(21)
|3
|22
|BORSOTTIGiovanni
|ITA
|+4.48(20)
|4
|15
|VINATZERAlex
|ITA
|+4.42(19)
|5
|20
|MAESSam
|BEL
|+3.37(18)
|6
|18
|HAUGANTimon
|NOR
|+3.30(17)
|7
|16
|FAVROTThibaut
|FRA
|+3.22(16)
|8
|10
|RADAMUSRiver
|USA
|+2.84(15)
|9
|13
|SCHMIDAlexander
|GER
|+2.69(14)
|10
|11
|FELLERManuel
|AUT
|+2.65(13)
|11
|9
|DE ALIPRANDINILuca
|ITA
|+2.64(12)
|12
|17
|BRENNSTEINERStefan
|AUT
|+2.50(11)
|13
|4
|KRANJECZan
|SLO
|+2.47(10)
|14
|5
|KRISTOFFERSENHenrik
|NOR
|+2.24(9)
|15
|6
|TUMLERThomas
|SUI
|+2.19(8)
|16
|14
|CAVIEZELGino
|SUI
|+2.17(7)
|17
|8
|MCGRATHAtle Lie
|NOR
|+2.02(6)
|18
|12
|VERDUJoan
|AND
|+1.72(5)
|19
|3
|ZUBCICFilip
|CRO
|+1.61(4)
|20
|7
|STEEN OLSENAlexander
|NOR
|+1.39(3)
|21
|1
|MEILLARDLoic
|SUI
|+0.40(2)
|22
|2
|ODERMATTMarco
|SUI
|1:17.49(1)