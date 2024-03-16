Sci Alpino

Start list seconda manche gigante maschile finali Saalbach 2024: italiani in gara e pettorali di partenza

Di Antonio Sepe - il
Luca De Aliprandini
Luca De Aliprandini - Foto LiveMedia/Luca Tedeschi

La start list della seconda manche del gigante maschile delle finali di Saalbach 2024 della Coppa del Mondo di sci alpino. L’uomo da battere è sempre Marco Odermatt, tallonato dal connazionale Loic Meillard. Il migliore degli azzurri è invece Luca De Aliprandini, dodicesimo. Gli altri due italiani protagonisti, in virtù dell’uscita di Della Vite, saranno Vinatzer e Borsotti.

START LIST SECONDA MANCHE GIGANTE MASCHILE FINALI SAALBACH

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