George Russell ha parlato senza filtri in merito alla sua conferma in Mercedes: il pilota britannico ha svelato tutti i termini dell’accordo.

George Russell ha parlato del suo futuro in modo insolito ai microfoni del Telegraph, rivelando che nel suo nuovo accordo con la Mercedes c’è più di quanto fosse emerso finora. Il pilota britannico ha confermato l’esistenza di una clausola che potrebbe estendere il rapporto fino al 2027, un dettaglio che è legato a performance e obiettivi interni al team. Russell ha lasciato una frase che pesa: “Il posto per il 2027 è nelle mie mani”.

Russell senza filtri: il pilota svela in termini del rinnovo con la Mercedes

Russell è approdato in Mercedes nel 2022 e nel corso delle stagioni ha consolidato il suo ruolo con prestazioni di rilievo, confermandosi all’altezza del team. Garanzie che il pilota britannico ha dato sopratutto quest’anno, guadagnandosi la riconferma in squadra grazie ad un’annata da protagonista, con con due pole position trasformate in vittorie a Montreal e Singapore.

Nel comunicato ufficiale, il team di Brackley ha spiegato che il rinnovo, sia per Russell che per Antonelli, ha una durata annuale. Tuttavia, all’interno del contratto, quantomeno in quello del pilota britannico, è stata inserita una clausola. George Russell ha rivelato di aver firmato un contratto in stile “1+1” con la Mercedes, che include una rinnovo automatico per il 2027 se sarà competitivo.

Le parole di Russell

Russell ha dichiarato:

“È qualcosa che non ho ancora detto pubblicamente, ma nell’accordo c’è una clausola specifica per cui, se raggiungerò un certo obiettivo, rinnoveremo automaticamente per il 2027. Il posto per il 2027 è quindi nelle mie mani. Quindi non ci sarà la situazione vista negli scorsi mesi: non voglio entrare nei dettagli, ma se sono competitivo allora resterò al 100%”.

Per la Mercedes questo accordo significa maggiore stabilità sul fronte piloti. Allo stesso tempo, riduce la possibilità di un ingresso a sorpresa di Max Verstappen nel 2027, un’ipotesi che era circolata nel paddock. Il team principal Toto Wolff aveva tenuto Russell e anche il giovane compagno di squadra, Kimi Antonelli, sotto esame. Un rinnovo automatico significa che Mercedes punta su Russell come pilastro portante per riprendersi la leadership della Formula 1 nel prossimo futuro.