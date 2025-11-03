La finale del Masters 1000 di Parigi fa volare gli ascolti: 1,2 milioni su Sky, quasi un milione su TV8. Boom anche sul web e sui social.

Il ritorno di Jannik Sinner al numero uno del tennis mondiale conquista anche gli ascolti televisivi.

La finale del Rolex Paris Masters contro Félix Auger-Aliassime, trasmessa ieri dalle 15 su Sky Sport Uno, ha registrato 1 milione 214 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 2 milioni 166 mila spettatori unici e il 9,8% di share tv.

La differita su TV8, in onda dalle 17.15, ha raccolto 968 mila spettatori medi complessivi, 2 milioni 807 mila spettatori unici e un 7,1% di share tv, confermando l’enorme interesse del pubblico per l’impresa dell’altoatesino, tornato al vertice del ranking ATP.

Numeri importanti anche per la semifinale

La semifinale di sabato 1° novembre contro Alexander Zverev, trasmessa dalle 17 su Sky Sport Uno, ha totalizzato 889 mila spettatori medi complessivi, con 1 milione 466 mila contatti unici e uno share del 7,7%.

Boom sui canali digital e social

Ottimi risultati anche per le piattaforme digitali di Sky Sport.

Durante la finale parigina, SkySport.it ha registrato 440 mila utenti unici, 505 mila visite, 2,3 milioni di pageviews e 677 mila videoviews.

Sui social, gli account di Sky e NOW hanno generato circa 450 mila interazioni e quasi 5 milioni di videoviews, confermando il grande seguito di Sinner anche online.

Il dato total audience comprende le visioni su big screen e Sky Go. I contatti unici non includono Sky Go.