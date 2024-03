Gigante maschile finali Saalbach 2024, risultati prima manche: in testa il solito Odermatt, De Aliprandini 12°

Parla svizzero la prima manche del gigante maschile delle finali di Saalbach 2024, appuntamento valido per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Al comando c’è il solito Marco Odermatt, che ha fermato il cronometro in 1:17.49 e mandato un chiaro segnale a tutti i rivali. L’unico in grado di tenergli testa è stato il connazionale Loic Meillard, staccato di 4 decimi. Sarà dunque derby elvetico per la vittoria, mentre è più aperta la lotta per il podio, che al momento vede davanti il norvegese Steen Olsen (+1.39), seguito dal croato Zubcic e dall’andorrano Verdu.

LA START LIST DELLA SECONDA MANCHE

Manche non particolarmente brillante per i quattro azzurri al via. Il migliore è stato Luca De Aliprandini, dodicesimo con un ritardo di 2’64”. In grande difficoltà Alex Vinatzer, che non ha trovato il feeling con la pista ed ha chiuso 19° a 4’42”. Alle sue spalle Giovanni Borsotti, anche lui in grande difficoltà tanto che al traguardo ha accusato un ritardo di 4’48”. Uscita infine per Filippo Della Vite, la sesta in stagione, di cui la terza nella prima manche.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

M. Odermatt (SUI) 1:17.49 L. Meillard (SUI) +0.40 A. Steen Olsen (NOR) +1.39 F. Zubcic (CRO) +1.61 J. Verdu (AND) +1.72 A.L. McGrah (NOR) +2.02 G. Caviezel (SUI) +2.17 T. Tumler (SUI) +2.19 H. Kristoffersen (NOR) +2.24 Z. Kranjec (SLO) +2.47

12. L. De Aliprandini (ITA) +2.64

19. A. Vinatzer (ITA) +4.42

20. G. Borsotti (ITA) +4.48

DNF F. Della Vite (ITA)