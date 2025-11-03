Le Coppe europee nella Casa dello Sport: tutte le partite dal 4 al 6 novembre su Sky e in streaming su NOW
Champions, Europa e Conference League in diretta: 53 partite in tre giorni, con Napoli, Juventus, Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina protagoniste.
Settimana di grande calcio internazionale su Sky e NOW, che trasmetteranno in diretta tutte le partite di Champions League, Europa League e Conference League.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Da martedì 4 a giovedì 6 novembre saranno oltre 50 le gare visibili nella Casa dello Sport di Sky, con approfondimenti, studi pre e postpartita e la possibilità di seguire più incontri in contemporanea grazie a Diretta Gol.
UEFA Champions League – 4ª giornata (4-5 novembre)
Martedì 4 novembre
Ore 18.45
Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW
Napoli–Eintracht Francoforte – Sky Sport Uno, 253, 4K, NOW
(Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani)
Slavia Praga–Arsenal – Sky Sport Arena, 254, NOW
Ore 21.00
Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW
Juventus–Sporting Lisbona – Sky Sport Uno, 252, 4K, NOW
(Telecronaca Fabio Caressa, commento Aldo Serena)
Liverpool–Real Madrid – Sky Sport Arena, 253, NOW
PSG–Bayern Monaco – Sky Sport 254, NOW
Tottenham–Copenaghen – Sky Sport 255, NOW
Atletico Madrid–Union Saint-Gilloise – Sky Sport 256, NOW
Olympiacos–PSV – Sky Sport 257, NOW
Bodo/Glimt–Monaco – Sky Sport 258, NOW
Pre e postpartita con Champions League Show (Sara Benci e Mario Giunta) con Fabio Capello, Del Piero, Boban, Ghoulam e Condò.
A seguire After Party e Goleador Europe con Martina Quaranta.
Mercoledì 5 novembre
Ore 18.45
Diretta Gol – Sky Sport Uno, 251, NOW
Qarabag–Chelsea – Sky Sport Calcio, 253, NOW
Pafos–Villarreal – Sky Sport Arena, 254, NOW
Ore 21.00
Diretta Gol – Sky Sport Calcio, 251, NOW
Olympique Marsiglia–Atalanta – Sky Sport Uno, 252, NOW
(Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi)
Manchester City–Borussia Dortmund – Sky Sport Arena, 253, NOW
Club Brugge–Barcellona – Sky Sport 254, NOW
Newcastle–Athletic Bilbao – Sky Sport 255, NOW
Benfica–Bayer Leverkusen – Sky Sport 256, NOW
Ajax–Galatasaray – Sky Sport 257, NOW
Inter–Kayrat Almaty in esclusiva su Prime Video (disponibile anche su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per abbonati Prime).
Studio pre e postpartita con Capello, Costacurta, Di Canio e Pandev.
UEFA Europa League – 4ª giornata (Giovedì 6 novembre)
Ore 18.45
Sturm Graz–Nottingham Forest – Sky Sport Arena, 253, NOW
Nizza–Friburgo – Sky Sport 254, NOW
Utrecht–Porto – Sky Sport 255, NOW
Diretta Gol – Sky Sport Calcio, 251, NOW
Salisburgo–Go Ahead Eagles
Basilea–Steaua Bucarest
Midtjylland–Celtic
Stella Rossa–Lille
Dinamo Zagabria–Celta Vigo
Malmoe–Panathinaikos
Ore 21.00
Rangers–Roma – Sky Sport Uno, 252, NOW
(Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo)
Bologna–Brann – Sky Sport Calcio, 253, 4K, NOW
(Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi)
Betis–Lione – Sky Sport 254, NOW
Aston Villa–Maccabi Tel Aviv – Sky Sport 255, NOW
Stoccarda–Feyenoord – Sky Sport 256, NOW
Diretta Gol – Sky Sport Arena, 251, NOW
Viktoria Plzen–Fenerbahçe
Ferencvaros–Ludogorets
PAOK–Young Boys
Braga–Genk
Studio Europa League con Mario Giunta, Bergomi, Bucciantini e Zancan.
Alle 23.30 After Party – Best of Europe con Sara Benci, Caressa, Costacurta, Borghi e Lisa Offside.
UEFA Conference League – 3ª giornata (Giovedì 6 novembre)
Ore 18.45
Mainz–Fiorentina – Sky Sport Calcio, 252, NOW
(Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti)
Diretta Gol – Sky Sport Calcio, 251, NOW
Sparta Praga–Rakow
AEK–Shamrock Rovers
AEK Larnaca–Aberdeen
Kuopio–Slovan Bratislava
Shakhtar Donetsk–Breidablik
Noah–Sigma Olomouc
Celje–Legia Varsavia
Samsunspor–Hamrun Spartans
Ore 21.00
Diretta Gol – Sky Sport Arena, 251, NOW
Hacken–Strasburgo
Crystal Palace–AZ Alkmaar
Losanna–Omonia
Dinamo Kiev–Zrinjski Mostar
Shkendija–Jagiellonia
Lincoln–Rijeka
Rayo Vallecano–Lech Poznan
Shelbourne–Drita
Rapid Vienna–U Craiova
Studio Europa e Conference League con Giunta, Bergomi, Bucciantini e Zancan.
Dalle 23.30 Best of Europe e a mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta.
Le Coppe europee su Sky e NOW (4-6 novembre 2025)
Champions League: 17 partite live (4-5 novembre)
Europa League e Conference League: 36 partite live (6 novembre)
Tutti i match anche in contemporanea su Diretta Gol
Approfondimenti, interviste e highlights in Champions League Show, Studio Europa e Conference League, After Party e Goleador Europa