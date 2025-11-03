Tre italiani nella nuova élite europea: decisiva la grande prova di Mazzoli nel Rolex Grand Final di Mallorca.

L’Italia del golf sorride: Renato Paratore, Filippo Celli e Stefano Mazzoli sono tra i venti giocatori che hanno conquistato la ‘carta’ per il DP World Tour 2026, il massimo circuito continentale.

Il verdetto è arrivato al termine del Rolex Grand Final, ultimo appuntamento dell’HotelPlanner Tour, disputato sul percorso del Club de Golf Alcanada di Port d’Alcúdia (Maiorca).

Mazzoli, impresa e pass conquistato all’ultima

Il protagonista di giornata è stato Stefano Mazzoli, che con una gara solida e coraggiosa ha chiuso secondo con 276 colpi (-12), grazie ai parziali 66 70 71 69, guadagnando l’ottavo posto nella Road to Mallorca e la promozione tra i migliori venti d’Europa.

Nel suo giro finale, Mazzoli ha realizzato sette birdie, due bogey e un doppio bogey, firmando così la miglior prestazione italiana nel torneo.

Paratore e Celli già certi della promozione

Già sicuri della carta prima dell’evento, Renato Paratore (quarto nella Road to Mallorca grazie a tre successi stagionali) e Filippo Celli (settimo) hanno consolidato le rispettive posizioni.

A Maiorca, Celli ha chiuso 18° con 283 (-5) dopo due ottimi giri finali da 69, mentre Paratore si è classificato 30° con 286 (-2).

Morrison vince il Rolex Grand Final

La vittoria del torneo è andata all’inglese James Morrison, autore di un totale di 273 (-15) con quattro round solidi (71 67 65 70).

Grazie a questo successo, Morrison è balzato dalla 36ª alla 6ª posizione nella Road to Mallorca, guadagnandosi a sua volta la carta per il DP World Tour 2026.

Sul podio anche Euan Walker (Scozia), Albin Bergstrom (Svezia) e Daniel Van Tonder (Sudafrica) con 277 (-11).

Ritchie re del circuito 2025

Il titolo di “re” dell’HotelPlanner Tour 2025 è andato al sudafricano JC Ritchie, che ha concluso settimo con 279 (-9) e ha dominato la classifica generale con 1.674 punti, davanti allo scozzese David Law (1.493), all’austriaco Maximilian Steinlechner (1.477) e a Paratore (1.426).

Completano la top italiana: Celli (1.089) e Mazzoli (1.076).