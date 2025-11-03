L’Inter è già al lavoro in vista del mercato di gennaio e l’obiettivo è chiaro: rinforzare la difesa. Marotta ha messo nel mirino quattro possibili obiettivi.

A spingere i nerazzurri verso un intervento sul reparto arretrato ci sono anche le situazioni contrattuali di Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Matteo Darmian, tutti legati al club fino al 2026 ma non più giovanissimi. L’idea della dirigenza è quella di muoversi con anticipo, preparando già ora una piccola rivoluzione per il futuro.

Inter a caccia del difensore: tutti i nomi nel mirino di Marotta

L’Inter sta valutando un intervento sul mercato già a gennaio per sistemare la difesa. Il club nerazzurro vuole anticipare un restyling profondo del reparto arretrato, muovendosi in anticipo su profili considerati pronti per la Serie A e per la Champions League.

In cima alla lista dei desideri c’è Marc Guehi, centrale inglese del Crystal Palace classe 2000, in scadenza di contratto a giugno. La sua scelta di non rinnovare rischia di dare il via ad una vera e propria asta in estate. Non a caso, Guehi piace anche a Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool.

Per evitare di entrare nella corsa a cifre troppo alte, la dirigenza meneghina valuta la possibilità di un affondo già nel mercato invernale. Il giocatore piace per solidità e rapidità, qualità ritenute perfette per il sistema difensivo di Chivu.

Il nome di Guehi non è l’unico sul taccuino. Restano vivi anche i profili di Mario Gila della Lazio, Oumar Solet dell’Udinese e Tarik Muharemovic del Sassuolo. L’idea dell’area sportiva, guidata da Piero Ausilio e Dario Baccin, è chiara: costruire una difesa più giovane, veloce e strutturata, in grado di reggere il doppio impegno tra campionato e coppe europee. Anticipare i tempi significherebbe anche risparmiare, evitando aste e valutazioni in rialzo.