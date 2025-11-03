Dopo il debutto vincente, le azzurre cedono in due set. Decisivo l’ultimo incontro del girone per l’accesso alle semifinali.

Dopo il debutto vincente di sabato, Sara Errani e Jasmine Paolini si sono arrese nel loro secondo match di doppio alle WTA Finals 2025, in corso sul cemento indoor di Riad, in Arabia Saudita.

La coppia azzurra è stata battuta in due set, con il punteggio di 6-3 6-4, dal duo formato dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko, attualmente in vetta al girone con due vittorie su due incontri.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tutto aperto per la qualificazione alle semifinali

Per le due italiane, il cammino non è ancora compromesso: Errani e Paolini restano in corsa per la qualificazione alle semifinali.

Decisivo sarà l’ultimo incontro del round robin, che le vedrà opposte alla coppia Kudermetova-Mertens, ancora a quota zero nel gruppo, come il duo Muhammad-Schuurs.

Nel frattempo, Hsieh e Ostapenko volano in testa al girone con due successi, mentre Errani e Paolini restano a una vittoria, ottenuta all’esordio contro Muhammad e Schuurs.