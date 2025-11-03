Matteo Neri e Claudia Rotili vincono la Prima Prova Nazionale Assoluti di sciabola a Carrara. Spettacolo e grandi sfide nella tappa che apre il cammino verso i Campionati Italiani Roma 2026.

Con le vittorie di Matteo Neri e Claudia Rotili si è chiuso il weekend di Carrara dedicato alla Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile, tappa che ha aperto ufficialmente la corsa verso i Campionati Italiani 2026 di Roma.

Una domenica di grande agonismo e spettacolo, con i migliori interpreti della sciabola azzurra impegnati nella competizione organizzata nella città toscana, neo City Partner della Federazione Italiana Scherma.

Neri domina tra gli uomini

Tra gli sciabolatori si è imposto Matteo Neri del Centro Sportivo Carabinieri, che ha confermato il suo ottimo stato di forma dopo il titolo mondiale a squadre conquistato a Tbilisi.

Neri ha superato in finale Dario Cavaliere del Centro Sportivo Esercito con il punteggio di 15-12, dopo una semifinale combattuta anche contro Cosimo Bertini (Fides Livorno), bronzo insieme a Michele Gallo, altro componente del team iridato.

Completano la top 8: Leonardo Reale (Frascati Scherma), Edoardo Cantini (Carabinieri), Pietro Torre (Fiamme Oro Roma) e Marco Stigliano (Fiamme Gialle).

Rotili regina della gara femminile

Nel torneo femminile il successo è andato alla napoletana Claudia Rotili del Centro Sportivo Aeronautica Militare, che ha conquistato la finale tutta interna al club superando Alessia Di Carlo per 15-14.

Terzo gradino del podio per Michela Battiston, fermata dalla compagna di squadra Rotili con un altro tiratissimo 15-14, e per Manuela Spica (Fiamme Gialle), sconfitta 15-12 da Di Carlo.

Tra le migliori otto figurano anche Mariella Viale (Fiamme Oro), Vittoria Mocci (Accademia Musumeci Greco), Giulia Arpino (Vigili del Fuoco) e Michela Landi (Esercito).

Prossimo appuntamento a Roma

Archiviata la tappa di Carrara, la stagione prosegue con la Prima Prova Nazionale di fioretto e spada, in programma a Roma dal 21 al 23 novembre, con le fasi finali in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, visibile gratuitamente (previa registrazione) sulla piattaforma Sportface TV.