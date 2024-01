Start list gigante maschile Schladming 2024: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list del gigante maschile di Schladming 2024, tappa di Coppa del Mondo di sci alpino: ecco di seguito i pettorali di partenza e gli italiani al via. Sulle nevi austriache riparte il circo bianco e lo fa con un appuntamento molto atteso, anche se gli azzurri non stanno ben figurando fin qui: bib 14 per Della Vite, bib 17 De Aliprandini, bib 18 per Borsotti. Di seguito ecco la start list completa per la gara notturna.

START LIST GIGANTE MASCHILE SCHLADMING

1 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

2 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

3 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

5 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

8 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

9 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

10 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

11 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

12 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

13 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

14 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

15 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

16 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

17 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

18 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

19 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

20 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

21 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Head

22 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

23 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

24 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

25 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

26 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

27 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

28 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

29 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

30 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

31 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

32 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

33 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl

34 512234 FISCHBACHER Marco 1997 SUI Stoeckli

35 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar

36 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

37 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

38 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

39 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Voelkl

40 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Atomic

41 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol

42 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

43 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS Voelkl

44 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

45 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

46 54630 STURM Joshua 2001 AUT Voelkl

47 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli

48 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

49 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

50 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

51 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI Atomic

52 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

53 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

54 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

55 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

56 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Fischer

57 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic

58 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Van deer racing

59 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

60 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA

61 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

62 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

63 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol

64 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

65 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

66 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon

67 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

68 202437 LUITZ Stefan 1992 GER

69 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic