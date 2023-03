Start list gigante femminile Finali Soldeu 2023: italiane in gara e pettorali di partenza

La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara del gigante femminile delle Finali di Soldeu, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Il pettorale numero uno spetta alla leggenda di questo sport, la statunitense Mikaela Shiffrin, mentre a seguire scatteranno la svizzera Lara Gut-Behrami e la prima delle due azzurre coinvolte nella gara, Marta Bassino. L’altra portacolori italiana, invece, sarà Federica Brignone con il pettorale numero sei, subito dopo la francese Tessa Worley e la slovacca Petra Vlhova. La gara prenderà il via alle ore 9:00 di domenica 19 marzo, ecco la start list con tutti i pettorali di partenza delle atlete protagoniste.

START LIST GIGANTE FEMMINILE SOLDEU 2023

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

2 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

3 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

4 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

5 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

9 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

10 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

11 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

12 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

13 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

14 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

15 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

break

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head

18 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

19 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

20 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli

21 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

23 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

24 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

25 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

26 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

27 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

28 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol