Sofia Goggia prosegue la sua riabilitazione sulle note di “La Noia” di Angelina Mango

La Noia di Angelina Mango, la canzone vincitrice della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, accompagna Sofia Goggia nella sua riabilitazione dopo l’intervento subito pochi giorni fa per la riduzione della frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro, patita durante l’allenamento per un gigante a Ponte di Legno. La fuoriclasse bergamasca ha infatti pubblicato un video nelle storie di Instagram in cui mostra un esercizio eseguito con la zona infortunata, la didascalia ‘Bit of work’ e la canzone che ha conquistato i cuori degli italiani.