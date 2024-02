Pista lunga, al via a Calgary i Mondiali su singole distanze: non c’è Lollobrigida tra i convocati azzurri

Prenderanno il via nella giornata di giovedì 15 febbraio i Mondiali su singole distanze di pista lunga, in programma sulla pista del Calgary Olympic Oval, in Canada. Grande attesa per la spedizione azzurra, guidata dal d.t. Maurizio Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi, che sta vivendo un buon momento di forma e punta a confermarsi.

Assente dai convocati Francesca Lollobrigida, che di comune accordo con lo staff tricolore resterà a riposo per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni. Al suo posto Laura Peveri (Fiamme Oro), che compone l’elenco dei convocati insieme a Laura Lorenzato (Noale Ice), Veronica Luciani (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre).

“La squadra è pronta e proveremo a toglierci delle soddisfazioni importanti come fatto nel corso di tutta la stagione. Mi auguro che il ghiaccio resti più duro di quanto non appaia in questo momento. Siamo qui per dare il 100% e non lasciare nulla di intentato” ha dichiarato il dt Marchetto ai microfoni del sito della Federazione.