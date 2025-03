Henrik Kristoffersen colleziona la sua quarta Coppa del Mondo di specialità, mentre Timon Haugan vince la gara finale. A Sun Valley cala il sipario sulla stagione 2025 di Coppa del Mondo di slalom maschile. La prima manche ha visto Timon Haugan conquistare la testa della classifica, a un decimo di distanza da Clément Noel e a 0”14 su Henrik Kristoffersen. Quest’ultimo rimane favorito per il titolo in vista della seconda manche, con Loic Meillard, suo diretto inseguitore, che ha concluso la prima discesa in ottava piazza e si trova a -47, mentre Noel risulta staccato di 86 lunghezze. La corsa alla coppa di cristallo si protrae fino alle ultime cinque discese della giornata, con Meillard che registra il miglior tempo della seconda manche. Sul finale, Strain strappa la prima posizione allo svizzero. Kristofferson completa la propria discesa e conquista la Coppa del Mondo di specialità, la quarta della sua carriera. Il norvegese, assoluto protagonista di questa stagione, raggiunge i numeri di Alberto Tomba.

La stagione di slalom maschile si chiude con un finale da cardiopalma. Timon Haugan vince la gara di Sun Valley, trovando nuovamente il successo all’ultima gara della stagione dopo aver già ottenuto lo stesso risultato nel 2024. Il norvegese chiude la propria stagione in terza posizione nella classifica generale, a soli tre punti da Meillard. Haugan è seguito da Noel Leon, mentre chiude il podio l’austriaco Fabio Gstrein. Per quanto riguarda l’Italia, il miglior piazzamento è quello di Alex Vinatzer in diciassettesima posizione.

LE PAGELLE DELLA PROVA

Henrik Kristoffersen: 9.5

Kristoffersen ottiene la sua quarta Coppa del Mondo di specialità, coronando una stagione costante che lo ha visto protagonista in diverse occasioni. Il norvegese, arrivato a Sun Valley da favorito, ottiene l’aritmetica per il successo sul finale di gara, mancando però il piazzamento a podio.

Timon Haugan: 10

Il norvegese colleziona la sua terza vittoria stagionale, tornando a vincere l’ultima gara della stagione, proprio come lo scorso anno. Haugan ottiene la prima posizione nella prima manche, ma le distanze tra gli atleti del gruppo di testa sono ravvicinate e il successo del norvegese rimane in dubbio fino alle ultime discese.

Noel Leon: 9

Buona gara per Noel Leon, che risultava matematicamente in lotta per la Coppa del Mondo ma che si trovava a diverse lunghezze di distanza e nel corso della prova perde la terza posizione generale. Il transalpino sfiora la vittoria, che manca per 0”03 e si deve accontentare di una seconda piazza per concludere la propria stagione.

Fabio Gstrein: 8.5

A chiudere il podio è Fabio Gstrein. L’austriaco strappa il podio a Kristoffersen, anticipandolo di pochi centesimi. Gstrein ottiene il suo terzo podio in Coppa del Mondo, dopo aver collezionato due bronzi nel corso della carriera.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA PROVA

Timon Haugan (Nor) in 1’43”61 2. Clement Noel (Fra) a 0”03 Fabio Gstrein (Aut) a 0”37 Henrik Kristoffersen (Nor) a 0”42 Loic Meillard (Sui) a 0”65 Linus Strasser (Ger) a 1”34 Benjamin Ritchie (Usa) a 1”63 Victor Muffat-Jeandet (Fra) a 1”96 Tanguy Nef (Sui) a 2”03 Steven Amiez (Fra) a 2”10

17. Alex Vinatzer (Ita) a 2”61

LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO

Marco Odermatt (Sui) 1721 punti Henrik Kristoffersen (Nor) 1116 Loic Meillard (Sui) 1076 Franjo Von Allmen (Sui) 836 Timon Haugan (Nor) 821 Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 714 Atle Lie McGrath (Nor) 668 Clement Noel (Fra) 606 Alexis Monney (Sui) 567 Stefan Rogentin (Sui) 555 punti

11. Dominik Paris (Ita) 524

18. Mattia Casse (Ita) 382 punti

32. Alex Vinatzer (Ita) 272

38. Luca De Aliprandini (Ita) 237

49. Giovanni Franzoni (Ita) 187

58. Florian Schieder (Ita) 141

70. Christof Innerhofer (Ita) 97

83. Tobias Kastlunger (Ita) 61

83. Stefano Gross (Ita) 61

98. Filippo Della Vite (Ita) 45

101. Nicolò Molteni (Ita) 41

107. Giovanni Borsotti (Ita) 35

112. Pietro Zazzi (Ita) 24

121. Jacques Benjamin Alliod (Ita) 18

138. Simon Maurberger (Ita) 10

146. Hannes Zingerle (Ita) 7

154. Matteo Franzoso (Ita) 1