Slalom maschile Gurgl 2023, risultati e classifica: Feller guida un podio tutto austriaco, Kastlunger 13°

I risultati e la classifica finale dello slalom maschile di Gurgl, prima prova stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023/2024 di sci alpino. In realtà non doveva essere tale, ma in seguito alle cancellazioni delle tappe di Soelden e Zermatt/Cervinia, questa di Gurgl è diventata la prima gara che ha assegnato punti per la classifica. E in testa, almeno per il momento, ci va Manuel Feller, che nonostante le condizioni difficili riesce a difendere il grosso vantaggio accumulato nella manche d’apertura. Alla fine è un dominio austriaco, dato che sul podio ci salgono anche Marco Schwarz e Michael Matt, quest’ultimo autore di una grandiosa rimonta con ben 14 posizioni guadagnate. Come spesso gli capita, è ottima la seconda manche di Tobias Kastlunger, che fa segnare un +10 rispetto alla prova della mattinata e chiude 13esimo. Nulla da fare per Alex Vinatzer, con una gara condizionata da diversi errori che non gli permette di andare oltre la 26esima piazza.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

1 FELLER Manuel AUT 1:47.23

2 SCHWARZ Marco AUT 1:47.46 +0.23

3 MATT Michael AUT 1:48.28 +1.05

4 RYDING Dave GBR 1:48.29 +1.06

5 YULE Daniel SUI 1:48.31 +1.08

6 HAUGAN Timon NOR 1:48.38 +1.15

7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:48.43 +1.20

8 GSTREIN Fabio AUT 1:48.56 +1.33

9 STRASSER Linus GER 1:48.79 +1.56

10 POPOV Albert BUL 1:48.83 +1.60

13 KASTLUNGER Tobias ITA 1:49.22 +1.99

26 VINATZER Alex ITA 1:50.26 +3.03