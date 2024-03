Slalom maschile Aspen 2024, risultati e classifica: primo sigillo stagionale di Meillard, indietro gli azzurri

Ad Aspen arriva il primo sigillo stagionale di Loic Meillard, che dopo i due secondi posti in gigante riesce a conquistare lo slalom sulle nevi del Colorado. Lo svizzero e Clement Noel nella prima manche avevano fatto il vuoto, ritrovandosi in ottima posizione per contendersi la vittoria odierna. Meillard è riuscito a gestire il vantaggio, mentre il transalpino ha inforcato, dicendo addio ai sogni di gloria. Sul secondo gradino del podio ci sale Linus Strasser, mentre in terza posizione troviamo il norvegese Henrik Kristoffersen.

Ottime le prestazioni di Johannes Strolz e Timon Haugan, che guadagnano rispettivamente nove e dodici posti rispetto alla prima prova e si piazzano in top-6. Ottavo e al miglior risultato in carriera il britannico Laurie Taylor. Non sorridono gli azzurri, con Tommaso Sala che dopo aver chiuso al 7° la prima manche non brilla e deve accontentarsi della 16esima piazza. Gara opposta per Vinatzer, che è entrato di poco nei 30 al mattino per poi guadagnare nove posizioni, finendo con il 18° posto

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

1 MEILLARD Loic SUI 1:42.73 1

2 STRASSER Linus GER 1:43.62 +0.89 4

3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:43.90 +1.17 0

4 STROLZ Johannes AUT 1:44.01 +1.28 9

5 FELLER Manuel AUT 1:44.08 +1.35 4

6 HAUGAN Timon NOR 1:44.26 +1.53 12

7 RYDING Dave GBR 1:44.27 +1.54 -2

8 TAYLOR Laurie GBR 1:44.34 +1.61 11

9 AMIEZ Steven FRA 1:44.37 +1.64 5

10 GSTREIN Fabio AUT 1:44.46 +1.73

16 SALA Tommaso ITA 1:45.33

18 VINATZER Alex ITA 1:45.59