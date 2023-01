Slalom maschile Adelboden 2023, risultati e classifica finale: vince Braathen, bene Vinatzer 4° a un centesimo dal podio

Si è conclusa la seconda manche dello slalom maschile ad Adelboden. Nelle nevi svizzere la spunta Braathen. Il norvegese conferma il primo posto della prima manche vincendo di 70 centesimi sull’altro norvegese McGrath. Chiude il podio Strasser in 1:50.23. Per un solo centesimo l’azzurro Vinatzer non centra il podio. Stesso tempo dell’italiano per lo svizzero Meillard. Per quanto riguarda gli italiani, Sala e Gross chiudono con lo stesso tempo in 15ª. Male Razzoli 25° su 26 sciatori scesi.

1. Braathen 1:49.31

2. McGrath 1:50.02

3. Strasser 1:50.23

4. Vinatzer 1:50.24

4. Meillard 1:50.24

6. Schwarz 1:50.44

7. Feller 1:50.50

8. Zenhaeusern 1:50.51

9. Rochat 1;50.88

10. Pinturault 1:51.03

15. Sala 1:51.47

15. Gross 1:51.47

25. Razzoli 1:52.62