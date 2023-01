Slalom gigante Schladming, niente diretta sulla Rai: ecco la motivazione

Inedita situazione questo pomeriggio e questa sera per quanto riguarda lo slalom gigante in programma a Schladming. Si tratta infatti di uno dei pochissimi casi nella storia in cui la Rai, che detiene i diritti tv in chiaro, non trasmetterà in diretta e nemmeno in differita la gara in Austria, ecco la motivazione ufficiale. A fornirla è Valerio Iafrate di Rai Sport, che su Twitter ha spiegato che essendo questo appuntamento un recupero di un’altra gara, e dunque non inserito inizialmente nel pacchetto dei diritti tv, sarebbe stato necessario acquistare a parte l’evento.

La richiesta economica degli organizzatori è stata ritenuta eccessiva dall’azienda, e così la gara non è stata acquistata e non sarà visibile sui canali del servizio pubblico. Sarà trasmessa, invece, su Eurosport in pay, prima manche alle 17.45 su Eurosport 2 e seconda manche alle 20.45 su Eurosport (visibili in tv nel bouquet di Sky), con streaming anche su Eurosport Player e Sky Go, oltre che sull’app di Dazn.