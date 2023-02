Slalom femminile Mondiali 2023, risultati e classifica manche finale: vince una storica St-Germain, Della Mea recupera 18 posizioni e chiude 8ª

Si è conclusa l’ultima prova dei Mondiali femminili di sci alpino 2023. Sulle nevi francesi di Meribel trionfa St-Germain che, nello slalom, riporta il Canada sul podio dopo 45 anni e alla vittoria dopo 63 nelle Olimpiadi del 1960. La canadese tira fuori la miglior manche della carriera facendo il vuoto dietro di se staccando Shiffrin, 27° tempo di manche, di oltre mezzo secondo. Chiude il podio la tedesca Duerr. Holdener scende per penultima e inforca buttando via un potenziale oro, vista la deludente manche di Shiffrin. Buona giornata anche per i colori azzurri con Della Mea che recupera 18 posizioni e trova la prima top 10 in stagione per un’italiana nello slalom chiudendo 8ª con il miglior tempo di manche. Rossetti risale 6 posizioni e finisce 23ª.

1. St-Germain 1:43.15

2. Shiffrin 1:43.72

3. Duerr 1:43.84

4. Holtmann 1:43.86

5. Vlhova 1:44.00

6. Danioth 1:44.12

7. Hector 1:44.27

8. Della Mea 1:44.34

9. Bucik 1:44.37

10. Aronsson Elfman 1:44.46

23. Rossetti 1:45.16