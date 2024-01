Slalom femminile Kranjska Gora 2024, risultati e classifica: terzo sigillo per Vlhova, Duerr ancora seconda

Se non è Shiffrin, è Vlhova. Epilogo abbastanza scontato nello slalom femminile di Kranjska Gora, dove la statunitense inforca nella prima manche e la slovacca va a conquistare il terzo successo in questa stagione di Coppa del Mondo. La 28enne, già leader al termine della prova di questa mattina, riesce non solo a difendersi dagli attacchi delle avversarie, ma incrementa e distanzia di 72 centesimi una comunque ottima Lena Duerr, la quale si dimostra come sempre una garanzia in slalom. Su una pista che andata man mano rovinandosi con il passare del tempo, sono tante le outsiders in grado di recuperare posizioni e una di loro sale anche sul podio. Si tratta del primo della carriera per AJ Hurt, scesa in prima manche con il pettorale n°38 e che ha sognato un clamoroso successo prima che scendessero in pista le ultime due.

Quarta piazza per Camille Rast, mentre termina quinta Paula Moltzan davanti a Sara Hector. Tra le dieci, in ottava posizione, anche la 21enne francese Chiara Pogneaux, anche lei – come Hurt – scesa con un pettorale alto, il n°37. In una giornata decisamente negativa per i colori azzurri – con zero qualificate alla seconda manche – da segnalare l‘ottima prestazone della giovanissima torinese naturalizzata albanese Lara Colturi, che guadagna addirittura ben 15 posizioni rispetto alla prova della prima mattinata e conquista il 13esimo posto.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

RISULTATI PRIMA MANCHE

CLASSIFICA FINALE

1 VLHOVA Petra SVK 1:47.62

2 DUERR Lena GER 1:48.34 +0.72

3 HURT A J USA 1:48.49 +0.87

4 RAST Camille SUI 1:48.79 +1.17

5 MOLTZAN Paula USA 1:48.85 +1.23

6 HECTOR Sara SWE 1:49.00 +1.38

7 LIENSBERGER Katharina AUT 1:49.15 +1.53

8 POGNEAUX Chiara FRA 1:49.30 +1.68

9 HUBER Katharina AUT 1:49.38 +1.76

10 GISIN Michelle SUI 1:49.58 +1.96