Slalom femminile Kranjska Gora 2024, risultati prima manche: Vlhova al comando, inforca Shiffrin

Petra Vlhova scende con il primo pettorale, fa segnare il miglior tempo e chiude in testa la prima manche dello slalom femminile di Kranjska Gora. L’atleta slovacca disegna alla perfezione la sua prova tra le porte sulla neve del tracciato sloveno e chiude in 51.30, ponendosi davanti di +0.26 rispetto a Lena Duerr e Leona Popovic. Spavento per quest’ultima, protagonista di una spettacolare – ma si spera senza conseguenze dal punto di vista fisico – caduta proprio sul traguardo. Vedremo se la croata sarà regolarmente al via nella seconda manche, mentre è certo che non ci sarà Mikaela Shiffrin. La leader di Coppa del Mondo inforca dopo poche porte e saluta prematuramente la Slovenia.

Mattinata nera per le nostre ragazze, che prtivano tutte con pettorali alti. Marta Rossetti e Lara Della Mea, nelle quali erano riposte le maggiori speranze, hanno entrambe inforcato più o meno nello stesso punto della pista. Un peccato in particolare per la 24enne di Salò, che stava disputando una buona manche. Prestazioni incolori anche per le altre azzurre, tutte lontane dalla qualificazione.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

1 VLHOVA Petra SVK 51.30

2 DUERR Lena GER 51.56 +0.26

2 POPOVIC Leona CRO 51.56 +0.26

4 HECTOR Sara SWE 52.01 +0.71

5 MOLTZAN Paula USA 52.10 +0.80

6 LIENSBERGER Katharina AUT 52.19 +0.89

7 HUBER Katharina AUT 52.25 +0.95

8 SWENN LARSSON Anna SWE 52.27 +0.97

9 BUCIK Ana SLO 52.62 +1.32

10 GISIN Michelle SUI 52.77 +1.47

ELIMINATE

TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA 54.85 +3.55

PETERLINI Martina ITA 55.26 +3.43

SOLA Beatrice ITA 55.26 +3.96

GULLI Anita ITA 56.60 +5.30

DNF ROSSETTI Marta ITA

DNF DELLA MEA Lara ITA

DNF LORENZI Lucrezia ITA