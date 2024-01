The Times: “Mourinho incontrerà De Laurentiis la settimana prossima, vuole allenare in Italia”

Josè Mourinho vuole continuare ad allenare in Italia. A dirlo è il ‘Times’, quotidiano inglese autorevole, che rivela un altro particolare non di poco conto: l’allenatore portoghese incontrerà il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, già la settimana prossima quando il patron tornerà dall’Arabia Saudita dove domani sera si disputerà la finale di Supercoppa contro l’Inter. Mourinho è ancora in Italia come documentato ieri da alcune fotografie social scattate per le vie di Roma.

“La preferenza di Mourinho – si legge nell’articolo – è quella di rimanere in Italia e unirsi a un club di Serie A con risorse più importanti rispetto alla Roma. Il Napoli oggi è ottavo in Serie A, a 20 punti dalla capolista, l’Inter. De Laurentiis ha faticato a sostituire Luciano Spalletti. Il successore di Spalletti, Rudi Garcia, è stato licenziato a novembre, e Walter Mazzarri ha vinto solo quattro delle 11 partite e ha un contratto che scadrà a giugno. Mourinho è stato corteggiato dalla Saudi Pro League, ma preferirebbe rimanere in Europa. Il Napoli è negli ottavi di Champions. Mourinho questa settimana assisterà a una partita di Serie A come spettatore per dimostrare il suo impegno a rimanere nel calcio italiano”.