Udinese-Milan, Abodi: “Razzismo? Chi sbaglia ne deve rispondere. Le nostre scuse a Maignan”

Attraverso un post su X, il ministro dello Sport Andrea Abodi si è espresso in merito all’episodio di razzismo che si è verificato in occasione di Udinese-Milan, match della 21^ giornata di Serie A 2023/2024: “Il mio, il nostro NO AL RAZZISMO non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo o una città: vale sempre e ovunque! Come il RISPETTO: sempre e ovunque! E chi sbaglia ne deve rispondere. Le nostre scuse a Mike Maignan!”