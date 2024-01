Slalom femminile Flachau 2024, Shiffrin si prende la rivincita su Vlhova. Peterlini nelle 15, bene Lorenzi

Mikaela Shiffrin fa 94 in Coppa del Mondo. La 28enne di Vail al termine di un’entusiasmante battaglia riesce ad avere la meglio su Petra Vlhova, che nella notturna Flachau deve accontentarsi della seconda posizione. Primo podio in slalom per la svedese Sara Hector, la quale prosegue la sua grande stagione di Coppa del Mondo. Ai piedi di esso, invece, una comunque ottima Michelle Gisin che precede l’altra svedese Anna Swenn Larsson. Giornata negativa per Lena Duerr, che dopo due podi consecutivi nella specialità non riesce a stare nelle prime 10. La sorpresa di serata arriva invece dalla formidabile 17enne Lara Colturi, che con il miglior tempo di manche riesce a guadagnare ben 17 posizioni e fa il suo debutto in top-10.

Qualche lieta nota anche per l’Italia femminile dello slalom, che dopo non aver piazzato alcun’atleta nelle prime 30 a Kranjska Gora, oggi fa segnare due buoni risultati con Martina Peterlini e Lucrezia Lorenzi. La 26enne di Rovereto guadagna ben 8 posizioni rispetto alla prima manche e chiude tra le prime 15 in 13esima posizione. Miglior risultato in carriera per Lorenzi, che partita in prima manche con il pettorale n°54 entra per la prima volta nelle prime 25 in Coppa del Mondo conquistando la 21esima piazza.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

LA CLASSIFICA FINALE

1 SHIFFRIN Mikaela USA 1:49.35

2 VLHOVA Petra SVK 1:49.62 +0.27

3 HECTOR Sara SWE 1:50.46 +1.11

4 GISIN Michelle SUI 1:50.73 +1.38

5 SWENN LARSSON Anna SWE 1:50.80 +1.45

6 RAST Camille SUI 1:51.18 +1.83

7 LIENSBERGER Katharina AUT 1:51.45 +2.10

8 GERMANE Dzenifera LAT 1:51.71 +2.36

9 COLTURI Lara ALB 1:51.84 +2.49

10 MAARSTOEL Andrine NOR 1:52.16 +2.81

13 PETERLINI Martina ITA 1:52.45 +3.10

21 LORENZI Lucrezia ITA 1:53.62 +4.27