Slalom femminile Flachau 2024 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire lo slalom femminile di Flachau 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il massimo circuito, dopo il fine settimana di Altenmarkt-Zauchensee dedicato alla velocità, resta in Austria, dove andrà in scena la tradizionale gara in notturna tra i pali stretti. Le azzurre, dopo gli incoraggianti risultati dell’inizio della stagione, sono chiamate al riscatto dopo delle ultime apparizioni nettamente al di sotto delle aspettative. Riflettori puntati sul duello tra la statunitense Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova. Le due, assenti nell’ultimo weekend, sono pronte a darsi battaglia in ottica classifica di specialità, che le vede al comando e distanziate di appena cinque lunghezze.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Lo slalom femminile di Flachau 2024 è in programma martedì 16 gennaio. La prima manche scatterà alle ore 18.00 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 20.45. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la gara di Coppa del Mondo nella località austriaca, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.