Slalom femminile finali Saalbach 2024: Shiffrin chiude la stagione con una vittoria, Peterlini nona

Mikaela Shiffrin non ha deluso le aspettative ed ha concluso la stagione facendo ciò che le riesce meglio: vincere. Dopo il successo della settimana scorsa in Svezia al rientro dall’infortunio, la campionessa statunitense si è ripetuta sulle nevi austriache vincendo lo slalom femminile delle finali di Saalbach 2024, appuntamento valido per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. 60^ vittoria in slalom per lei e podio numero 152, sempre più vicina al record di Steinmark. Alle spalle di ‘Her Majesty’ la norvegese Holtmann, staccata di 54 centesimi, mentre ha completato il podio la svedese Swenn Larsson, che non è riuscita a gestire il vantaggio ottenuto nella prima manche ma nonostante un errore ha limitato i danni. Quarta una super Dvornik, protagonista del miglior tempo di manche e capace di recuperare ben 17 posizioni. Ha terminato la stagione con un sorriso anche Martina Peterlini, unica azzurra ai nastri di partenza, che dopo un anno a corrente alternata si è regalato una top 10 in chiusura: nono posto per lei a 1’16” dalla vetta.

“Nella seconda ho sciato bene, anche se sul pianetto avrei potuto fare meglio – ha detto Peterlini -. Comunque, quest’anno va così, ho fatto una lenta risalita passo dopo passo e sono riuscita a centrare gli obiettivi che mi ero prefissata. Sono stata costretta dagli infortuni ad abbandonare il gigante, ma avere una seconda disciplina è molto importante e, con lo staff, andremo in quella direzione, nella prossima stagione”.

