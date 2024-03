Slalom femminile finali Saalbach 2024, risultati prima manche: Swenn Larsson al comando, Peterlini 18^

Anna Swenn Larsson mette a referto il miglior tempo nella prima manche dello slalom femminile delle finali di Saalbach 2024, appuntamento valido per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. La svedese conferma il suo ottimo stato di forma e taglia il traguardo in 53.10, sognando la vittoria. Alle sue spalle Mikaela Shiffrin, reduce dal successo in Svezia della scorsa settimana, che non riesce a fare meglio e accusa un ritardo di 11 centesimi. Terzo posto per la croata Ljutic (+0.67), mentre completano la top 5 la canadese Nullmeyer e la svedese Hector, entrambe sotto il secondo di distanza dalla leader. Per quanto riguarda l’unica azzurra al via, Martina Peterlini, è arrivata una diciottesima posizione con un ritardo di 2’64” dalla vetta; la zona punti è alla portata.

LA START LIST DELLA SECONDA MANCHE

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

A. Swenn Larsson (SWE) 53.10 M. Shiffrin (USA) +0.11 M. Ljutic (CRO) +0.69 A. Nullmeyer (CAN) +0.91 S. Hector (SWE) +0.99 K. Liensberger (AUT) +1.28 P. Moltzan (USA) +1.49 M.F. Holtmann (NOR) +1.87 L. Duerr (GER) +1.90 K. Huber (AUT) +1.94

18. M. Peterlini (ITA) +2.64