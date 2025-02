Ha preso il via il weekend di Crans Montana, quattordicesima tappa della Coppa del mondo maschile di sci alpino. Si riparte dalla svizzera, quindi, dopo lo spettacolo dei Mondiali sulla neve austriaca di Saalbach. Ed è proprio un elvetico a firmare il miglior tempo nella prima prova cronometrata. Si tratta del bronzo iridato a squadre Stefan Rogentin, che ferma il cronometro in 2:00.27. Nuovo acuto, quindi, per la squadra svizzera, che punta certamente a portare a termina un altro fine settimana di assoluto livello. A 23 centesimi ecco l’austriaco Stefan Eichberger, mentre a 36 centesimi troviamo il primo degli azzurri, Mattia Casse, che sulla neve elvetica proverà a costruire un risultato importante per riscattare un mondiale al di sotto delle aspettative.

Crans Montana, i risultati della prima prova cronometrata

Appena giù dal podio si è piazzato Daniel Hemetsberger (+0.51), seguito da Ryan Cochran-Siegle (+0.57). Tra le prime posizioni troviamo anche diversi sciatori che sono scesi dopo il numero 30, tra cui Jeffrey Read, Lars Roesti e Felix Monsen. Sintomo di un weekend che si prospetta molto equilibrato e che, soprattutto, avrà molto da dire fino alla fine. Allo stesso tempo, però, bisogna sottolineare che numerosi sciatori di primo grido hanno deciso di tastare la pista e studiare il tracciato, senza spingere in maniera particolare. Ecco, quindi, che il fresco campione mondiale di discesa, Franjo Von Allmen, ha chiuso 26esimo, mentre Alexis Monney 16esimo. Lontani anche i vari Loic Meillard, Marco Odermatt e James Crawford.

Per quanto riguarda gli azzurri, 14esimo tempo incoraggiante per Nicolò Molteni (+0.87), reduce dal secondo posto in Coppa Europa pochi giorni fa. Oltre la ventesima posizione, per lo stesso motivo degli atleti sopracitati, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Matteo Franzoso, Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Domani si terrà la seconda prova cronometrata, per poi passare alla discesa di sabato e al Super-G di domenica.

La top-5 della prima prova a Crans Montana

Stefan Rogentin (SUI) 2:00.27 Stefan Eichberger (AUT) +0.23 Mattia Casse (ITA) +0.36 Daniel Hemetsberger (AUT) +0.51 Ryan Cochran-Siegle (USA) +0.57

14. Nicolò Molteni (ITA) +0.87

15. Benjamin Jacques Alliod (ITA) +0.91

21. Christof Innerhofer (ITA) +1.11

27. Florian Schieder (ITA) +1.41

32. Matteo Franzoso (ITA) +1.59

49. Giovanni Franzoni (ITA) +2.29

53. Dominik Paris (ITA) +3.78