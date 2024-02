Sci alpino, troppa neve in pista: cancellato il super-G femminile in Val di Fassa

E’ stato cancellato il primo dei due supergiganti in programma in Val di Fassa, sulla pista “La VolatA” di Passo S. Pellegrino, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Non hanno avuto altra scelta gli organizzatori, costretti a fare i conti con delle condizioni metereologiche avverse già dagli scorsi giorni. Nella giornata di venerdì 23 febbraio era infatti caduta una quantità significativa di neve e la situazione non è migliorata nella notte. Inevitabile dunque l’annuncio da parte della FIS e del direttore di gara: l’appuntamento è annullato. C’è ancora speranza invece per la gara di domenica 25 febbraio dato che gli addetti sono al lavoro per liberare la pista dalla tanta neve caduta e il fondo della pista rimane duro e compatto.