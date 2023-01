Sci alpino, Sofia Goggia salterà il SuperG di St. Anton per precauzione

Sofia Goggia, dopo la caduta rimediata oggi nel SuperG sulla “Karl Schranz”, in una gara che la vedeva in piena corsa per la vittoria, ha scelto di essere cauta e di saltare il SuperG di St. Anton in programma domani, domenica 15 gennaio. La bergamasca è stata sottoposta, dal presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri, ad una risonanza magnetica presso la clinica La Madonnina di Milano e, poco dopo, a una Tac al ginocchio sinistro. Entrambi gli esami non hanno rilevato lesioni, ma Goggia ha scelto di tirarsi fuori per precauzione dalla gara di domani, con l’obiettivo di essere al meglio in vista delle gare del prossimo fine settimana a Cortina.