Sci alpino, Sofia Goggia: “In Argentina alcuni problemi di adattamento, ora sto bene fisicamente”

“Siamo partiti il 3 settembre e torneremo il 7 ottobre. Come ogni anno veniamo qui in Argentina per cercare le condizioni invernali, stiamo facendo parecchi chilometri sullo sci. In questi ultimi giorni il meteo è stato clemente, cosa che non è successa nella prima parte del raduno”. Lo ha detto Sofia Goggia ai microfoni di RTL 102.5 durante il magazine ‘Password’. La campionessa olimpica e testimonial di RTL 102.5 si è collegata in diretta dall’Argentina, dove si sta allenando in vista dell’inizio della nuova stagione sciistica. “La prima gara è a fine ottobre, poi parte tutta la stagione da novembre fino a fine marzo. Fisicamente sto bene, ho avuto alcuni problemi di adattamento la prima settimana qui a causa delle condizioni invernali, siamo entrati a gamba tesa. Poi mi sono adattata e ora sono molto contenta”, ha aggiunto.

Sulla sua giornata tipo di allenamento: “Inizia alle 6:20 con un quarto d’ora di esercizi di respirazione, mobilità e adattamento vari. Poi alle 7:15 faccio colazione, alle 7:50 esco a sciare e facciamo otto o nove giri. Poi torniamo, mangiamo, facciamo un trattamento di fisioterapia, mi riposo un po’, un’ora e mezza o due di palestra, analisi video, doccia, un’altra seduta con il fisioterapista, cena e vado a letto verso le 22:00. Ci sono molte ore di allenamento in palestra, ma poi si concentrano in pochi minuti di sci. Siamo carichi per questa stagione, come al solito del resto”.