Zrinka Ljutic domina le due manche dello slalom femminile di Semmering, gara valida per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino, e a 20 anni si prende la prima vittoria in carriera. Prova monumentale per la croata, che dopo il miglior tempo nella prima manche, non si risparmia nella seconda prendendosi anche qualche rischio ma confermando il primo posto con un tempo totale di 1:43.33. Il distacco è abissale sulla seconda, la tedesca Lena Duerr, che perde tantissimo in tutti i settori ma riesce a confermare il secondo posto, a +1.75, con appena un decimo di vantaggio su Katharina Liensberger (+1.85).

L’austriaca torna sul podio dopo quello di Levi, e lo fa nella gara di casa rimontando ben quattro posizioni rispetto alla prima manche. Giù dal podio la leader della classifica generale e di specialità, Camille Rast, oltre alla campionessa olimpica Sara Hector. Out Martina Peterlini, che parte male con traiettorie tonde e poco incisive, per poi cadere nel terzo settore.

La prima manche dello slalom femminile di Semmering 2024

Il miglior tempo lo mette a referto la croata Zrinka Ljutic, che approfitta della tracciatura di suo papà e ferma il cronometro in 51.18. Alle sue spalle la tedesca Duerr (staccata di 51 centesimi) e l’elvetica Rast (a 98 centesimi), mentre tutte le altre atlete accusano un ritardo superiore al secondo. C’è un altro dato emblematico che fotografa la manche: 9 delle 10 sciatrici presenti in top 10 sono scese con un pettorale tra 1 e 11 (l’unica eccezione è Slokar col 16).

Per quanto riguarda le italiane, l’unica a rientrare tra le prime 30 e qualificarsi per la seconda manche è Martina Peterlini, che ottiene l’undicesimo tempo con un distacco di 2″29 dalla vetta. Eliminate invece tutte le altre: Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.

Z. Ljutic (CRO) 51.18 L. Duerr (GER) +0.51 C. Rast (SUI) +0.98 W. Holdener (SUI) +1.13 N. Dvornik (SLO) +1.16 S. Hector (SWE) +1.49 K. Liensberger (AUT) +1.81 K. Huber (AUT) +1.95 A. Slokar (SLO) +2.09 M. Meillard (SUI) +2.25 M. Peterlini (ITA) +2.29

Classifica generale aggiornata

Camille Rast (Sui) 351 Zrinka Ljutic (Cro) 334 Federica Brignone (Ita) 319 Sara Hector (Swe) 307 Lena Duerr (Ger) 270 Lara Gut-Behrami (Sui) 269 Cornelia Huetter (Aut) 250 Mikaela Shiffrin (Usa) 245 Sofia Goggia (Ita) 240 Katharina Liensberger (Aut) 237

15. Marta Bassino (Ita) 156

28. Elena Curtoni (Ita) 86

32. Laura Pirovano (Ita) 77

40. Roberta Melesi (Ita) 57

53. Asja Zenere (Ita) 29

54. Giorgia Collomb (Ita) 27

57. Martina Peterlini (Ita) 25

77. Ilaria Ghisalberti (Ita) 10

77. Beatrice Sola (Ita) 10

88. Vicky Bernardi (Ita) 7

95. Lara Della Mea (Ita) 5

97. Nadia Delago (Ita) 4

Il programma di Coppa del Mondo fino a fine stagione

4-5 gennaio, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom femminili

8 gennaio, Madonna di Campiglio (Italia): uno slalom maschile in notturna

9-12 gennaio, St. Anton (Austria): una discesa ed un super-G femminili

11-12 gennaio, Adelboden (Svizzera): un gigante ed uno slalom maschili

14 gennaio, Flachau (Austria): uno slalom femminile in notturna

14-19 gennaio, Wengen (Svizzera): un super-G, una discesa ed uno slalom maschili

16-19 gennaio, Cortina d’Ampezzo (Italia): una discesa ed un super-G femminili

21 gennaio, Kronplatz (Italia): uno slalom gigante femminile

21-26 gennaio, Kitzbuehel (Austria): un super-G, una discesa ed uno slalom maschili

23-26 gennaio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa ed un super-G femminili

28-29 gennaio, Schladming (Austria): un gigante ed uno slalom maschili

30 gennaio, Courchevel (Francia): uno slalom femminile in notturna

31 gennaio-2 febbraio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa maschile

20-23 febbraio, Crans Montana (Svizzera): una discesa ed un super-G maschile

22-23 febbraio, Sestriere (Italia): uno slalom ed un gigante femminili

26 febbraio-2 marzo, Kvitfjell (Norvegia): due discese ed un super-G femminili

1-2 marzo, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom maschili

5-9 marzo, Kvitfjell (Norvegia): una discesa e un super-G maschili

8-9 marzo, Are (Svezia): un gigante ed uno slalom femminili

12-15 marzo, La Thuile (Italia): una discesa ed un super-G femminili

15-16 marzo, Hafjell (Norvegia): uno slalom ed un gigante maschili

20-27 marzo, Sun Valley (Usa): due discese, due slalom, due giganti e due super-G (uno per genere)