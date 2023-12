Sci alpino, si torna in pista: nel giorno di Santo Stefano la prima prova di discesa libera a Bormio

Soltanto pochi giorni di pausa per il Natale, ma da martedì 26 novembre, nel giorno di Santo Stefano, gli Azzurri dello sci tornano a scendere sulla neve di Bormio. Il gruppo di velocità capeggiato da un Dominik Paris reduce dallo splendido successo in discesa in Val Gardena, sarà in pista per la prima prova della libera che è in programma giovedì. Si testa il percorso, poi una replica mercoledì, sulla pista Stelvio dove il campione della Val d’Ultimo ha già vinto ben sette volte, l’ultima nel 2021. Quella in programma a Bormio sarà solo la seconda libera stagionale, dopo i tanti annullamenti di questo inizio di Coppa del Mondo a causa di condizioni climatiche spesso sfavorevoli. Il gruppo azzurro oltre a Paris comprende anche il veterano Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca. Molti di loro saranno impegnati anche nel SuperG in programma venerdì.