La Coppa del mondo 2024/2025 di sci alpino maschile fa tappa a Bormio, in Valtellina. Dopo la Val Gardena, i velocisti chiudono l’anno affrontando la mitica pista Stelvio. In vista di Milano-Cortina 2026 a Bormio si terranno ben due test event, per arrivare al meglio alle sfide per le medaglie a cinque cerchi. Il canadese Cameron Alexander è stato il più veloce della seconda prova, chiudendo in 1’55″13: in particolare, notevole la prestazione nel tratto centrale, che permette al nordamericano di presentarsi alla gara di domani con alte aspettative. A completare il podio sono lo svizzero Stefano Rogentin (+0″53) e l’austriaco Stefan Babinsky (+0″84). Giù dal podio della prova, invece, l’altro elvetico Franjo Von Allmen (+0″98) e il francese Matthieu Bailet (+1″12).

Bormio, le prestazioni degli italiani nella seconda prova cronometrata

Passando agli italiani, il migliore degli Azzurri è Mattia Casse, che negli ultimi due anni ha trovato i risultati migliori sullo Stelvio (nono nel 2022 e sesto lo scorso anno): il piemontese chiuse in settima posizione a +1″18. “Devo dire la verità, oggi forse è la prima volta che mi sono sentito a mio agio. Sono stato contento, avevo buone sensazioni ed è un buon punto avanti. Sopra la neve è un po’ più ghiacciata, nella parte inferiore è più aggressiva. Discesa e SuperG vanno avanti insieme, non faccio differenze: sono discipline di pari importanza ed ho la medesima voglia di riuscire ad essere competitivo in tutte e due”, le parole di Casse.

Immediatamente alle sue spalle ecco Dominik Paris a +1″25: “Oggi meglio di ieri; ho cambiato un po’ il set-up ed è andato meglio. Non mi aspettavo la caduta ieri, ma si è visto con Sarrazin che può capitare in ogni momento; mi spiace che sia caduto. La vera questione è riuscire a gestire i diversi tipi di neve nei punti in cui cambia, non è semplice stare sul pezzo”, le parole dell’azzurro, re dello Stelvio con sei vittorie in discesa a cui si aggiunge una in SuperG. 16° tempo per Giovanni Franzoni a +1″82 nonostante il salto di porta dopo la Carcentina. Oltre il 40° posto Florian Schieder (+3″50), Marco Abbruzzese (+3″76), Nicolò Molteni (+3″80), Gregorio Bernardi (+4″94), Benjamin Alliod (+5″39) e Max Perathoner (+8″15), con gli ultimi tre che si sono concentrati sullo studio del percorso. Non è sceso in pista, invece, Christof Innerhofer, che ha preferito preservare energie in vista della gara di domani.

Paura per Sarrazin

Attimi di spavento sulla Stelvio per la terribile caduta di cui è stato vittima Cyprien Sarrazin. Il francese aveva messo a referto il miglior tempo nella prima prova cronometrata e stava andando molto bene anche oggi, tuttavia ha preso un male un dosso ed è finito per terra a tutta velocità, sbattendo con la schiena. Trasportato urgentemente in ospedale con l’elicottero, fortunatamente è cosciente. A riferirlo è stata la squadra francese. Dopo la caduta, la prova è stata interrotta per 25 minuti. Quella di Sarrazin non è stata l’unica caduta di giornata: tra le varie c’è stata anche quella di Pietro Zazzi. Diversi atleti hanno attaccato la preparazione della pista: come di consueto, il fondo dello Stelvio è molto ondulato, in alcuni tratti ghiacciato e in altri più morbido, rendendo più difficile dosare la pressione degli sci, come ha spiegato Odermatt.

Il programma del weekend

Nella giornata di sabato 28 dicembre è prevista una discesa alle ore 11:30. Domenica 29 dicembre invece gli atleti si cimenteranno nel supergigante, sempre alle ore 11:30.

Dove vedere le gare

La discesa e il super-G di Coppa del mondo di sci alpino 2024-2025 verranno trasmessi in diretta sui canali di Eurosport, disponibili anche su Sky e su Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW Tv. In Italia, inoltre, le gare saranno visibili in chiaro sui canali RAI e in streaming su Raiplay.

La classifica generale

Marco Odermatt (Sui) 540 punti Henrik Kristoffersen (Nor) 469 Atle Lie McGrath (Nor) 382 Loic Meillard (Sui) 314 Timon Haugan (Nor) 273 Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 261 Alexander Steen Olsen (Nor) 250 Clement Noel (Fra) 240 Zan Kranjec (Slo) 168 Filip Zubcic (Cro) 161

12. Mattia Casse (Ita) 138

16. Alex Vinatzer (Ita) 125

20. Luca De Aliprandini (Ita) 118

47. Dominik Paris (Ita) 60

48. Giovanni Franzoni (Ita) 55

55. Tobias Kastlunger (Ita) 48

71. Giovanni Borsotti (Ita) 32

81. Pietro Zazzi (Ita) 24

93. Stefano Gross (Ita) 17

96. Nicolò Molteni (Ita) 15

107. Simon Maurberger (Ita) 10

112. Florian Schieder (Ita) 8

117. Hannes Zingerle (Ita) 7

122. Christof Innerhofer (Ita) 4