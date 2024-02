Sci alpino: Schieder operato, salterà le finali di Coppa del Mondo a Saalbach

Florian Schieder è stato operato oggi per una translatazione con una plastica alla cartilagine e un leggero intervento al menisco del ginocchio destro. La stagione del 28enne carabiniere di Castelrotto termina dunque qui in quanto servirà parecchio tempo per recuperare. Schieder quindi non parteciperà alle Finali di Saalbach, volendo prendere tempo per rientrare al più presto e in sicurezza in vista della prossima stagione. L’azzurro è comunque riuscito a ripetere quest’anno il secondo posto nella discesa di Kitzbuehel, dopo aver già raggiunto lo stesso risultato nel 2023, ed è da tutta la stagione fra i top 10 della disciplina.

“E’ andato tutto bene – ha detto Schieder -, i dottori che mi hanno operato sono soddisfatti. Ho fatto bene a fare subito l’intervento, perché dopo Kvitfjell la situazione andava peggiorando. Ora si inizia con la ribilitazione, il che significa 5-6 settimane di stampelle, poi potrò caricare sulla gamba e fare atleticamente quasi tutto. Sugli sci tornerò dopo 5-6 mesi, quindi in tempo per la trasferta in Sud America. Mi auguro che tutto vada per il meglio e che potrò tornare competitivo da subito nella prossima stagione”.