Sci alpino, risultati super-G femminile domenica St. Anton 2023: vince Gut-Behrami, Brignone e Bassino sul podio

I risultati e la classifica della prova di super-G femminile di St. Anton, valido per la Coppa del mondo 2022/2023 di sci alpino. Lara Gut-Behrami si impone in 1:17.26, poi ecco un trittico di Azzurre: a completare il podio sono Federica Brignone, nuova maglia rossa, a +0.15, Marta Bassino a +0.19 ed Elena Curtoni, che paga 52 centesimi. Un bottino decisamente importante per le Azzurre, con Brignone e Bassino soprattutto che vedono sfumare il primo posto per questione di leggeri errori nella parte finale. Out Nicol Delago, che è scivolata quasi subito, seguita successivamente anche dalla sorella Nadia.

RISULTATI SUPER-G FEMMINILE ST. ANTON (top-10)

Gut-Behrami (SUI) 1:17.26 Brignone (ITA) +0.15 Bassino (ITA) +0.19 Curtoni (ITA) +0.52 Siebenhofer (AUT) +0.79 Gisin (SUI) +0.99 Miradoli (FRA) +1.02 Mowinckel (NOR) +1.04 Schmidhofer (AUT) +1.21 Suter (SUI) +1.25

20. Melesi (ITA) +2.41

21. Pichler (ITA) +2.43

22. Pirovano (ITA) +2.47

DNF Nicol Delago (ITA), Nadia Delago (ITA)