Sci alpino, risultati e classifica super-G femminile Val d’Isere 2023: trionfa Federica Brignone, sul podio anche Goggia

Una devastante Federica Brignone si aggiudica il super-G femminile di Val d’Isere 2023, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ed è doppio podio azzurro con Sofia Goggia che sale sul terzo gradino del podio. Ad aprire la gara francese che chiude questo lungo weekend è Laura Pirovano, che disputa un ottimo super-G e resiste in testa fino alla numero 7, la forte austriaca Cornelia Huetter, che sbriciola il suo tempo. Ma col pettorale otto irrompe sulla scena una clamorosa Federica Brignone, semplicemente perfetta in tutte le porte, velocissima e in grado di rifilarle +0.87. 1.21.58 per la formidabile valdostana e nessuno può batterla, anche perché le varie Lara Gut, Mikaela Shiffrin e Valerie Grenier, oltre purtroppo a Marta Bassino, inforcano tutte.

Una prestazione che vale la vittoria numero 24 in carriera in Coppa del Mondo (61esimo podio) per la splendida campionessa azzurra, capace di fare il vuoto e di mettersi tutte alle spalle. E ora Brignone accorcia su Shiffrin e consolida la seconda posizione nella classifica generale. Secondo posto per una super Kajsa Vickhoff Lie, la giovane norvegese, che paga 0.44 alla leader, ma il podio si tinge di azzurro anche con Sofia Goggia che, seppur non al meglio oggi a livello fisico, con un gran recupero negli ultimi due settori ottiene il terzo posto e l’ennesimo podio, il 51esimo, in carriera.

Così Federica Brignone: “Quasi perfetta. Devo essere sincera, mi è venuto tutto bene, soprattutto se c’era qualche porta che non facevo a cento poi ho ripreso ritmo. E’ stata questa la mia forza, è facile dire vado già veloce, io cercavo sempre di incrementare, mi sono messo questa idea in testa e l’ho fatto anche se non era facile. Ha funzionato. Fantastico per il nostro paese trovare me e Goggia sul podio, stiamo facendo stagioni incredibili: non guardo ai record ma a quello che faccio in ogni gara, che quest’anno è sempre qualcosa di fantastico”.

Soddisfatta anche Goggia: “Ho fatto una gara wild, come atteggiamento ho attaccato e ho contenuto la mia sciata sporca. Brignone deve aver pennellato alla Mantegna come lei sa fare. Prendiamo questo terzo posto positivo. Prima gara vinta, seconda gara terza. E’ stata una preparazione diversa dagli anni scorsi, credo fermamente che sia stata una scelta giusta anche in ottica delle prossime stagioni, per forza di cose dovevo fare questo step. Non abbiamo sacrificato la velocità”. Di seguito ecco la classifica top-10 e le posizioni delle italiane.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA SUPER-G FEMMINILE VAL D’ISERE

Federica Brignone (ITA) 1.21.58 Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +0.44 Sofia Goggia (ITA) +0.59 Cornelia Huetter (AUT) +0.87 Michelle Gisin (SUI) +1.32 Joana Haehlen (SUI) +1.71 Laura Pirovano (ITA) +1.80 Jasmine Flury (ITA) +1.82 Kira Wiedle (GER) +1.86 Emma Aicher (GER) +1.91

21. Roberta Melesi (ITA) +3.39

24. Teresa Runggaldier (ITA) +4.07

30. Nicol Delago (ITA) +4.98

DNF Marta Bassino (ITA)

DNF Monica Zanoner (ITA)

DNF Nadia Delago (ITA)