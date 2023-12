Serie C, rinviata a data da destinarsi Gubbio-Recanatese: il vento danneggia la tribuna dello stadio

A causa delle raffiche di vento che hanno causato danni alla tribuna centrale dello stadio Pietro Barbetti, è stata rinviata a data da destinarsi la partita Gubbio-Recanatese. Valida per il 18° turno del girone B di Serie C 2023/2024 e in programma domenica 17 dicembre alle ore 18:30, la sfida non si disputerà regolarmente.

“A seguito del sopralluogo effettuato presso lo stadio e della verifica dei danni causati dal forte vento in atto sulla zona, è stato rilevato che l’impianto sportivo non è ritenuto idoneo allo svolgimento della gara Gubbio-Recanatese in condizioni di sicurezza per gli utenti e atleti. La Lega Pro ha quindi disposto che la gara Gubbio-Recanatese, in programma domenica 17 dicembre 2023 presso lo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio, venga rinviata a data da destinarsi” si legge nel comunicato ufficiale della Lega Pro.