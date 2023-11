Sci alpino, presentate le tappe di Coppa del Mondo delle Dolomiti SuperSki

Sono state presentate quest’oggi a Milano le tappe del Dolomiti SuperSki, cinque grandi eventi nello splendido complesso montuoso, che si disputeranno nelle prossime settimane nell’ambito della Coppa del Mondo di sci alpino. Si parte sulla Saslong della Val Gardena con un superG maschile (venerdì 15 dicembre) e una discesa maschile (sabato 16 dicembre). Dopo la Val Gardena spazio all’Alta Badia (maschile, 17 e 18 dicembre), a Cortina (femminile, 26-28 gennaio), a Plan de Corones (femminile, 30 gennaio) per poi chiudere in Val di Fassa (femminile, 24-25 febbraio).

Soddisfatto e fiducioso il presidente della Fisi, Flavio Roda: “Questa iniziativa delle Dolomiti Super Ski è encomiabile, è una cosa unica, fa onore a tutto quello che è il nostro movimento. Per noi le prove di Coppa del mondo sono anche uno strumento di promozione per la montagna. Anche a Cervinia speravamo di dare un segnale (gare annullate causa maltempo, ndr), non ci siamo riusciti, ma ripartiremo a dicembre grazie alla Val Gardena”.