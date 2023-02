Sci alpino, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: nel parallelo avanzano Bassino, Vinatzer, De Aliprandini e Della Vite

Nuova giornata di gare per quando concerne i Mondiali 2023 di sci alpino, in corso di svolgimento sulle piste di Courchevel e Méribel. Dopo il parallelo a squadre, nel pomeriggio la squadra azzurra è stata protagonista delle qualificazioni in singolo nella stessa disciplina. Brilla la campionessa uscite Marta Bassino che, sulla pista rossa, realizza un ottimo crono di 33.69, che le consente di qualificarsi agevolmente agli ottavi di finale di domani con il terzo tempo complessivo. “Era importante qualificarsi, e iniziare ad avviarsi con questa disciplina che è sempre un po’ particolare, perché avendo le porte molto strette bisogna mettersi in moto velocemente. Sono molto contenta, la neve qui è molto bella”, racconta la sciatrice italiana.

A fare segnare il miglior tempo è la norvegese Thea Louise Stjernesund, autrice di un 33.40, molto bene anche la svedese Sara Hector con un 33.57. Niente da fare, invece, per l’altra azzurra Asja Zenere, alla quale non basta un 35.28, che vale soltanto la ventiseiesima posizione.

Per quanto riguarda le qualificazioni maschili, invece, brillano gli azzurri poiché ben tre atleti su quattro staccano il pass per gli ottavi di finale. Il migliore è Alex Vinatzer che, sulla pista blu, fa registrare il secondo tempo in 33.05, alle spalle del solo austriaco Adrian Pertl in 32.74. Sesta posizione per Luca De Aliprandini, che invece chiude in 33.18, mentre Filippo Della Vite è settimo con un crono di 33.29. Fuori dai giochi per questione di centesimi Giovanni Borsotti, decimo in 33.79. A livello complessivo molto meglio gli atleti impegnati sulla pista rossa, dato che i primi quattro tempi provengono tutti da lì: a svettare davanti ai rivali è il norvegese Rasmus Windingstad con un incredibile 32-68.

CLASSIFICA PARALLELO FEMMINILE (PISA ROSSA)

1. Thea Louise Stjernesund (NOR) 33.40

2. Marta Bassino (ITA) 33.69

3. Lena Duerr (GER) 33.92

4. Wendy Holdener (SUI) 33.97

5. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 34.02

6. Franziska Gritsch (AUT) 34.11

7. Maria Therese Tviberg (NOR) 34.30

8. Estelle Alphand (SWE) 34.31

CLASSIFICA PARALLELO FEMMINILE (PISA BLU)

1. Sara Hector (SWE) 33.57

2. Clara Direz (FRA) 34.02

3. Kristin Lysdahl (NOR) 34.09

4. Andrea Ellenberger (SUI) 34.12

5. Coralie Frasse Sombet (FRA) 34.20

6. Nina O’Brien (USA) 34.25

7. Marie Lamure (FRA) 34.43

8. Camille Rast (SUI) 34.46

CLASSIFICA PARALLELO MASCHILE (PISTA ROSSA)

1. Rasmus Windingstad (NOR) 32.68

1. Dominik Raschner (AUT) 32.68

3. Alexander Schmid (GER) +0.01

4. Linus Strasser (GER) +0.05

5. Timon Haugan (NOR) +0.07

6. Alexander Steen Olsen (NOR) +0.20

7. Zan Kranjec (SLO) +0.31

8. River Radamus (USA) +0.48

CLASSIFICA PARALLELO MASCHILE (PISTA BLU)

1. Adrian Pertl (AUT) 32.74

2. ALEX VINATZER (ITA) +0.31

3. Alexis Pinturault (FRA) +0.33

4. Sam Maes (BEL) +0.40

5. LUCA DE ALIPRANDINI (ITA) +0.44

6. FILIPPO DELLA VITE (ITA) +0.55

7. Mattias Roenngren (SWE) +0.64

8. Joan Verdu (AND) +0.86