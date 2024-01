Sci alpino maschile, Coppa del Mondo Wengen 2024: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Wengen 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino. Il ‘Circo Bianco’ rimane in Svizzera e si trasferisce sulla mitica pista ‘Lauberhorn’ dove, tra giovedì 11 e domenica 14 gennaio, andranno in scena complessivamente quattro gare: due discese, un Super-G e uno slalom. Le prime tre cominceranno alle ore 12.30 mentre per quello che riguarda la prova tra i pali stretti la prima manche prenderà il via alle ore 10.15 mentre la seconda scatterà alle ore 13.15. Da segnalare che la prima delle due discese recupererà quella cancellata ad inizio dicembre sulla neve statunitense di Beaver Creek.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

L’Italia è presente a questa tappa con otto velocisti (a cui poi si uniranno gli slalomisti): Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Pietro Zazzi e Guglielmo Bosca. La diretta televisiva della Coppa del Mondo di Wengen 2024 è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la tappa elvetica del massimo circuito, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

COPPA DEL MONDO WENGEN 2024: PROGRAMMA E CALENDARIO

Giovedì 11 gennaio – Discesa libera (ore 12.30)

Venerdì 12 gennaio – Super-G (ore 12.30)

Sabato 13 gennaio – Discesa libera (ore 12.30)

Domenica 14 gennaio – Slalom (prima manche alle ore 10.15 e seconda manche alle ore 13.15)