Sci alpino, la FISI precisa: “Goggia non ha in programma esami diagnostici”

Nelle ultime ore, si erano fatte strada alcune voci riguardanti Sofia Goggia, secondo le quali la bergamasca, dopo essere scivolata in allenamento al Passo San Pellegrino, fosse in procinto di svolgere alcuni esami diagnostici per valutare le proprie condizioni. Tramite una nota ufficiale, la FISI ha smentito la notizia e ha precisato che l’atleta sta bene. “In merito alle notizie riportate in serata da alcuni organi di stampa riguardo presunti accertamenti clinici a cui si dovrebbe sottoporre Sofia Goggia nelle prossime ore – si legge nel comunicato –, la Federazione Italiana Sport Invernali precisa che l’atleta non ha in programma nessun esame diagnostico. Goggia è rimasta vittima di una scivolata nel secondo giorno di allenamenti a Passo San Pellegrino e ha deciso, in accordo con lo staff tecnico, di chiudere con un giorno d’anticipo il raduno. Concluderà la preparazione per i Mondiali a casa e sabato 4 febbraio si recherà regolarmente a Maribel insieme alle compagne di squadra“.