Sci alpino, Kilde di nuovo sotto i ferri: “Due legamenti della spalla lesionati”

Nuova operazione, la seconda, per Aleksander Aamodt Kilde. Lo sciatore norvegese è tornato a parlare delle sue condizioni a cinque giorni dall’incidente nella discesa libera di Wengen, in Svizzera che ha provocato la lesione di due legamenti della spalla destra e un infortunio ai nervi del polpaccio destro. “Mi sottoporrò di nuovo ad un intervento chirurgico per due legamenti della spalla lesionati. Considerando l’impatto dell’incidente e il fatto che sono finito in rete a 120 km orari sto andando sorprendentemente bene”, ha scritto Kilde. “Vi risparmierò le foto grafiche della lacerazione. Mikaela e la sua famiglia erano con me quando mi sono svegliato (sabato), e sono grato che mia madre e mio padre siano qui adesso” a Innsbruck, ha detto. “È dura, ma queste opportunità ci mostrano di cosa siamo fatti”, ha detto Kilde, due volte medaglia olimpica e vincitore del titolo stagionale di Coppa del mondo di discesa libera negli ultimi due anni. Sabato è in programma la discesa a Kitzbühel, in Austria: “La guarderò” ha scritto, aggiungendo che la sua speranza è che “tutti riescano a scendere sani e salvi”.