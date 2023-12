Sci alpino, discesa femminile St.Moritz 2023: Ager la più veloce nella prima prova. Nicol Delago settima, Goggia nona

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in Europa e ci si prepara per un altro intenso fine settimana di gare a St. Moritz. Il programma è iniziato con una prima prova cronometrata, in una mattinata in cui le atlete sono finalmente riuscite a riassaporare il feeling con la velocità dopo le varie cancellazioni delle gare di Zermatt/Cervinia. Sulle nevi elvetiche è l’austriaca Christina Ager a far registrare il miglior tempo, fermando il cronometro sul tempo di 1’29″93, precedendo la slovena Ilka Stuhec di 48 centesimi e la compagna di squadra Nina Ortlieb di 63. Quarta posizione per Michelle Gisin a 75 centesimi dalla leader, seguita da Kajsa Lie a 87 centesimi.

Nicol Delago è la prima delle azzurre, dopo essere riuscita a conquistare la settima posizione a 1″08 dalla prima classificata. Nono posto per Sofia Goggia, certamente la più attesa questo weekend dopo le buone impressioni date in gigante. Nelle venti anche Marta Bassino, 19esima a 1″50 dalla leader e Nadia Delago, 20esima a 1″56. Nelle trenta, o appena fuori terminano Monica Zanoner con 1″82 e Federica Brignone, con lo stesso tempo, Elena Dolmen a 2″04, Laura Pirovano a 2″05 ed Elena Curtoni a 2″11. Più attardate: Karoline Pichler a 3″07, Teresa Runggaldier a 3″18 e Roberta Melesi a 3″89. Giovedì mattina si torna sulla neve per una seconda prova.