Sci alpino, discesa libera maschile Bormio 2023: Sarrazin sorprende tutti e precede Odermatt, Casse è 6°

Cyprien Sarrazin sorprende tutti e a distanza di sei anni torna a vincere in Coppa del Mondo di sci alpino. Il 29enne francese si aggiudica la discesa libera di Bormio, scendendo con il pettorale numero 4 e riuscendo ad avere la meglio per solamente nove centesimi su un Marco Odermatt come sempre competitivo in qualsiasi contesto. Sul terzo gradino del podio ci sale invece Cameron Alexander, il quale accusa +1.23 di ritardo dal transalpino. Quarto Murisier, che con il pettorale n°29 ha potuto approfittare di condizioni migliori per insidiarsi nella top-5. Dietro di lui Kriechmayr e il nostro Mattia Casse.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Una gara ricca di colpi di scena, a partire purtroppo dalla caduta di Marco Schwarz, attualmente secondo in classifica generale e unico possibile antagonista di Odermatt in queste prime settimane di Coppa. L’atleta austriaco è finito nelle reti e dopo che gli è stata applicata una vistosa fasciatura al ginocchio, è stato trasportato in ospedale con l’elicottero arrivato sulla pista dello Stelvio. Gara terminata prematuramente – ma per fortuna senza conseguenze – anche per un altro grande nome come Aleksander Kilde. Il norvegese durante la sua prova ho toccato un piccolo sassolino presente sulla neve e si è immediatamente fermato per non rischiare nella curva successiva.

Peccato anche per Dominik Paris, che questa volta non riesce a incantare sulla Stelvio. In realtà l’azzurro stava disputando un’ottima prova, quando un errore abbastanza evidente lo ha fatto leggermente scivolare compromettendo la sua gara. Buona prestazione di Florian Schieder, che arriva 14° al traguardo, così come Pietro Zazzi, che con il bib n°44 riesce a piazzarsi nei venti.

CLASSIFICA FINALE

1 SARRAZIN Cyprien FRA 1:50.73

2 ODERMATT Marco SUI 1:50.82 +0.09

3 ALEXANDER Cameron CAN 1:51.96 +1.23

4 MURISIER Justin SUI 1:52.54 +1.81

5 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:52.80 +2.07

6 CASSE Mattia ITA 1:52.88 +2.15

7 HINTERMANN Niels SUI 1:52.94 +2.21

8 CRAWFORD James CAN 1:53.09 +2.36

8 ALPHAND Nils FRA 1:53.10 +2.37

10 KOHLER Marco SUI 1:53.12 +2.39

14 SCHIEDER Florian ITA 1:53.40 +2.67

18 ZAZZI Pietro ITA 1:53.57 +2.84

29 INNERHOFER CHristof ITA 1:54.07 +3.34

30 BOSCIA Guglielmo ITA 1:54.08 + 3.35

34 FRANZONI Giovanni ITA 1:54.47 +3.74

35 MOLTENI Nicolo ITA 1:54.59 +3.76

53 PARIS Dominik ITA 1:57.46 +6.72