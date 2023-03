Curtoni dopo il 2° posto a Kvitfjell: “Sicuramente è un centesimo un po’ amaro, ma va bene così”

Elena Curtoni è seconda nel Super-G di Kvitfjell, beffata di un solo centesimo dall’austriaca Huetter, ma l’azzurra nel post-gara prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Sicuramente è un centesimo un po’ amaro, ma va bene così perché sono riuscita a fidarmi del mio istinto ed è così che si riesce ad essere veloci. Domani dovrò cambiare un po’ per la discesa e cercare di essere veloce anche lì. Ma il mio approccio a tutto il week-end sarà lo stesso di oggi e mi auguro anche i risultati. In questo momento del colore del pettorale non mi interessa, vedremo alla fine. Sono soddisfatta del lavoro svolto quest’anno, ma non bisogna addormentarsi. Oggi girava un po’ di vento in partenza e questo ha aiutato qualche atleta ad essere più veloce in partenza”.

Quinta posizione per Federica Brignone: “Oggi penso di aver sciato abbastanza bene – ha detto l’azzurra – anche nel piano iniziale. Nella parte centrale sono finita un po’ bassa prima delle due stradine e ho perso un po’ di velocità. Siamo comunque tutte attaccate, oggi nessuna ha fatto veramente la differenza”.

Un po’ di rammarico per Sofia Goggia, che stava sciando alla grande, prima di un errore che l’ha fatta uscire di pista: “E’ un gran peccato – ha ammesso la bergamasca -, credo di aver allargato troppo l’uscita di quella curva e mi ha scaricato. Credo di aver fatto comunque un gran garone, e ci riproverò domenica. Sono molto serena e sono felice di gareggiare in un posto nuovo”.

Top-15 anche per Laura Pirovano, sempre più in crescita nell’ultimo periodo: “Sono contentissima della gara di oggi, perché quest’anno in superG facevo un po’ fatica. Oggi mi sono sentita bene sugli sci, sono felicissima e tornerei subito in partenza a rifarlo”.