Sci alpino, Coppa del Mondo: neve ok, via libera Fis allo slalom di Gurgl

Il controllo neve è positivo e la Fis ha pertanto potuto dare il via libera per lo svolgimento dello slalom di Coppa del Mondo maschile di sci alpino in quel di Gurgl, in Austria. La gara è programmata per il 18 novembre e adesso vi è la certezza che si può disputare regolarmente. Da questo appuntamento gli azzurri si aspettano di ottenere un buon numero di punti per la classifica generale.