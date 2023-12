Atalanta U23-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Atalanta U23-Triestina, match valevole per il recupero della quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione nerazzurra sta disputando una bella prima stagione tra i professionisti e spera di proseguire su questa strada per continuare a sognare in grande. La squadra friulana, dal suo canto, vuole restare a ridotto del primo posto occupato dal Mantova e, per questo, ha bisogno di altri tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 5 dicembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA