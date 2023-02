Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2022/2023: classifica aggiornata dopo slalom Chamonix

Si è conclusa la seconda manche dello slalom maschile di Chamonix, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. Noel si butta via nell’ultima discesa e consegna la vittoria a Zenhaeusern. Secondo posto per un incredibile Ginnis che recupera 21 posizioni e trova il primo podio nella storia dello sci alpino greco. Vinatzer 8° e Sala 10°. Nella generale le prime posizioni restano invariate con le uscite di Kristoffersen e Meillard. Yule, 3° oggi, entra in top ten. Zenhaeusern risale 8 posizioni e si mette 16°. Ginnis conquista 80 punti, 91 sono quelli totali, e sale dalla 134ª alla 62ª posizione. Casse resta primo degli italiani in 14ª. Vinatzer entra in top 50 superando Innerhofer.

1. Marco Odermatt (Sui) 1386

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1073

3. Henrik Kristoffersen (Aut) 779

5. Vincent Kriechmayr (Aut) 767

4. Loic Meillard (Sui) 692

6. Lucas Braathen (Nor) 671

7. Alexis Pinturault (Fra) 535

9. Marco Schwarz (Aut) 494

8. Manuel Feller (Aut) 456

10. Daniel Yule (Sui) 394

GLI ITALIANI

14. Mattia Casse (Ita) 332

22. Dominik Paris (Ita) 267

37. Florian Schieder (Ita) 171

38. Tommaso Sala (Ita) 167

50. Alex Vinatzer (Ita) 108

58. Christof Innerhofer (Ita) 99

60. Matteo Marsaglia (Ita) 95

65. Stefano Gross (Ita) 86

68. Filippo della Vite (Ita) 80

71. Guglielmo Bosca (Ita) 73

90. Simon Maurberger (Ita) 43

108. Giovanni Borsotti (Ita) 31

110. Tobias Kastlunger (Ita) 26

114. Giuliano Razzoli (Ita) 24

115. Luca De Aliprandini (Ita) 23

120. Hannes Zingerle (Ita) 18

129. Giovanni Franzoni (Ita) 14

132. Nicolò Molteni (Ita) 12

147. Pietro Zazzi (Ita) 6

152. Matteo Franzoso (Ita) 3