Juventus: record social per i bianconeri, 20 milioni di follower su Tik Tok

Importante traguardo social per la Juventus, che proprio oggi ha raggiunto quota 20 milioni di follower su Tik Tok. Una crescita significativa, dunque, per l’account bianconero creato appena due anni e mezzo fa, con diversi contenuti divenuti virali in poco tempo. Bene anche il profilo Twitter del club piemontese, con dieci milioni di follower, così come su Instagram con oltre 56 milioni di seguaci, il miglior club da questo punto di vista in Italia.